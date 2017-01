Novak Djokovic bat Andy Murray en finale (6-3, 5-7, 6-4) après un énorme match

Ça commence fort... Dès cette première semaine de compétition en 2017, Andy Murray et Novak Djokovic ont lancé ce qui pourrait bien à nouveau s'avérer comme le duel majeur de cette saison. Et dès cette finale de Doha, la barre a été placée très haut par les deux meilleurs joueurs du monde. Tenant du titre, Nole aconservé son bien, au terme d'une rencontre d'une intensité assez bluffante si tôt dans la saison. Vainqueur en trois manches et près de trois heures (6-3, 5-7, 6-4), le Serbe envoie un petit message à son grand rival britannique à une semaine de l'Open d'Australie : sans être parfait, loin de là, il a retrouvé de l'appétit.

