ATP Gstaad: Fabio Fognini dompte Yannick Hanfmann et s'offre un 5e titre en carrière

L'Italien Fabio Fognini, 31e joueur mondial, a décroché dimanche le cinquième succès de sa carrière en s'imposant au tournoi ATP sur terre battue de Gstaad (Suisse) grâce à sa victoire en finale face à l'Allemand Yannick Hanfmann (170e), 6-4, 7-5.

A 30 ans, Fognini disputait sa 13e finale et a signé tous ses succès sur l'ocre. Son dernier remontait à 2016 à Umag et il deviendra 26e au classement ATP lundi. Père d'un petit Federico depuis le 19 mai dernier, Fognini, marié à l'ex-joueuse italienne Flavia Pennetta, a déclaré que "c'est mon premier titre en tant que père et c'est quelque chose de différent et spécial".

"C'est toujours un sentiment agréable quand vous gagnez. Cette semaine a été réellement dure pour moi. Je me rappelle que mon premier match a été vraiment difficile. J'ai perdu le premier set 6-1 en 20 minutes (contre le Slovaque Gombos). Chaque jour, je me suis senti de mieux en mieux", a expliqué le lauréat.

Issu des qualifications, Hanfmann (25 ans) a lui réussi le meilleur parcours dans un tournoi de toute sa carrière (1re finale) mais a buté sur l'expérience de son adversaire italien après plus d'une heure et demie d'échanges. Il s'est notamment offert dans la semaine la tête de série N.3, l'Espagnol Feliciano Lopez (27e), soit sa première victoire sur un joueur du Top 50. Ce parcours en Suisse va lui permettre de faire un bond à la 125e place mondiale.