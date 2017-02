Tsonga, un début de saison en trombe... avant une pause ?

Il y a des périodes, comme ça. Jo-Wilfried Tsonga est bien dans ses pompes, bien dans son tennis et encore mieux dans sa vie. Tennistiquement, le Manceau traverse actuellement une période comme il n'en avait pas connu depuis longtemps. Parallèlement, il est sur le point de devenir père de famille pour la première fois. L'un et l'autre sont d'ailleurs peut-être en partie liés. Mais cet imminent bonheur personnel pourrait bien imposer à JWT une coupure au moment même où il est en pleine bourre.

Vainqueur de Lucas Pouille en finale dimanche à Marseille, Tsonga a décroché son deuxième titre en deux semaines. Alors que la saison boucle à peine son deuxième mois, son bilan provisoire est remarquable : 17 victoires en 20 matches, deux titres, un quart de finale dans le premier Grand Chelem de l'année et un total de 1245 points à l'ATP. A la Race, soit sur les points engrangés depuis le 1er janvier, Big Jo occupe de fait une flatteuse troisième place, à égalité parfaite avec Rafael Nadal. Seuls Roger Federer et Grigor Dimitrov figurent devant lui. 1245 le 26 février, alors qu'il en comptait l'an passé 1080 en débarquant à… Wimbledon, fin juin.

7 places gagnées en deux semaines

Comme il avait également plutôt correctement fini 2016, le protégé de Thierry Ascione va se retrouver lundi au classement de référence sur des hauteurs qu'il n'avait plus connues depuis un petit bout de temps. 14e il y a deux semaines, il avait bondi de trois places après Rotterdam. Il va grimper de quatre marches supplémentaires après Marseille pour atteindre la 7e place. "C'est une bonne chose. Ça fait un petit moment qu'on me demande quand je reviendrai dans le top 10." C'est fait et il n'y a pas de raison qu'il ne s'y installe pas durablement cette année.

Seul "problème", donc, en tout cas dans l'optique de son calendrier à très court terme, sa future paternité. On se souvient que le Sarthois avait zappé le premier tour de la Coupe Davis début février pour rester auprès de sa compagne, dont la grossesse a connu quelques moments délicats. "Quand je suis arrivé à Melbourne, ma femme est allée à l'hôpital. Je n'étais pas loin de rentrer à la maison avant même de commencer", avait-il expliqué alors. La naissance est prévue pour le mois d'avril.

Le tournée américaine ? Un dilemme

Or, la tournée européenne en indoor touche à sa fin et pour Tsonga, seul joueur majeur à ne pas jouer la semaine prochaine à Acapulco ou Dubaï, la prochaine échéance est aux Etats-Unis, pour les deux premiers Masters 1000 de la saison, à Indian Wells (côte Ouest) et Miami (Floride). JWT est-il prêt à s'éloigner de sa compagne à ce moment si crucial ? Rien n'est moins sûr.

Dimanche, il a en tout cas laissé planer le doute. "Ça fait un petit moment que je suis sur le pont, a-t-il rappelé. Le tennis, c'est fabuleux, c'est une grosse partie de ma vie, mais j'ai aussi une autre partie très importante qui est la famille. Il va falloir faire des choix", a dit le joueur. Il devrait se décider dans les prochains jours. "C'est un dilemme, a-t-il admis. Je vais voir avec ma chérie. Mais je choisirais toujours la prudence." Une façon de dire qu'entre le risque de stopper sa belle dynamique et celui de ne pas être auprès de sa femme et de son futur bébé en cas de besoin, le premier ne pèsera pas lourd...