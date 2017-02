ATP Montpellier : Alexander Zverev détrône Richard Gasquet (7-6, 6-3) et remporte le titre

Il n’y aura pas de 4e titre à Montpellier pour Richard Gasquet. Le Français s’est incliné en finale face à l’avenir du tennis mondial, Alexander Zverev. Une défaite en deux sets (7-6, 6-3) dans une finale où il n’a jamais vraiment eu le dessus. L’Allemand a été intraitable dans les moments chauds de la rencontre et notamment dans le tie-break de la première manche. Alexander Zverev remporte ainsi le 2e titre de sa carrière, après Saint-Pétersbourg l’an dernier et réalise un début de saison très prometteur.

Richard Gasquet s’avançait en habitué des finales à Montpellier, sa 5e consécutive. Mais il a été pris à la gorge d’entrée de match par le jeune Alexander Zverev, future pépite du tennis mondial. Un break dès le premier jeu de la finale a montré qu’il était bien concentré et pas du tout impressionné par l’enjeu de cette finale. Gasquet s’est retrouvé à courir après le score une partie du premier set avant de trouver un debreak qui aura eu le mérite de le réveiller. Dans le tie-break décisif, le service du Français n’a pas été à la hauteur et "Richie" a beaucoup trop reculé pour espérer gêner un Zverev proche de sa ligne et agressif.

Deuxième titre à 19 ans

Dos au mur, le Biterrois n’a pas pu trouver les ressources ni les solutions pour renverser la situation dans le 2e set. Face à un Zverev avec un service présent dans les moments compliqués, Gasquet a lutté en retour de service pour gêner l’Allemand, sans succès. "Sascha" Zverev a pu lui prendre le service du Français au bon moment pour ensuite conclure sur sa 4e balle de match.

C’est le 2e titre de sa carrière à seulement 19 ans, le 1er à Montpellier. Après avoir poussé Nadal au 5e set en Australie, Zverev voit ses progrès récompensés avec ce trophée. Un début de saison prometteur pour l’Allemand, qui continue sa fulgurante progression sur le circuit.