Tomas Berdych forfait au premier tour avec la République tchèque en Australie

Après avoir éliminé un peu plus tôt l'Américain Ryan Harrison en trois sets (6-3, 7-6 (6-2) lors de l'Open d'Australie, le N.10 mondial de 31 ans rencontrera vendredi le Suisse Roger Federer au 3e tour.

Avec ce forfait, Jaroslav Navratil, le capitaine de l'équipe tchèque de Coupe Davis, devrait aligner le N. 53 mondial, Jiri Vesely et le vétéran Radek Stepanek (N.102). Il a déjà dû renoncer à Adam Pavlasek (N.86), touché à un poignet, et à Lukas Rosol (N.118), en convalescence après une blessure au tendon d'Achille.

Les Tchèques emmenés par Berdych et Stepanek, avaient remporté la Coupe Davis en 2012 et 2013, et étaient arrivés en demi-finales en 2014, battus par la France 4-1.

Il s'agit là de la nouvelle défection d'un joueur majeur pour une compétition par équipes nationales actuellement critiquée. Après avoir entériné son absence, le Japonais Kei Nishikori, N.5 mondial, s'est ainsi plaint d'un format trop long et trop contraignant dans un calendrier déjà surchargé, appelant même à un changement de formule.