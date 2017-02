Mladenovic sur les pauses de Bacsinszky : "Elle est repartie en faisant des sauts de kangourou"

"Elle est repartie en faisant des sauts de kangourou et courait mieux qu'avant", a commenté dimanche Kristina Mladenovic après sa défaite en Fed Cup contre Timea Bacsinszky (7-6 (7/4), 4-6, 7-5) qui utilise les règles, en l'occurence les pauses médicales, "au maximum". Dans le sixième jeu du troisième set (3-2, 30-40), la Suissesse a fait appel au soigneur pour son genou gauche douloureux. A son retour sur le court, elle a remporté un "rally" de 21 coups et huit des neuf points qui ont suivi sa blessure, creusant alors un écart conséquent (5-2).

"Elle est repartie en faisant des sauts de kangourou et courait mieux qu'avant. Il y avait eu l'attaque de la guêpe et l'arrêt médical à 5-4 contre Alizé (Cornet, dans le second set) pour reprendre ses esprits. Cela fait beaucoup en deux jours", a commenté Mladenovic. "Il y a des règles, elles les utilise au maximum. C'est sa façon de se bagarrer. Elle est connue pour ça. Moi, je n'ai pas ces valeurs-là. On a toutes des bobos mais on n'utilise pas cela", a ajouté la Française, qui a néanmoins souligné le "beau tennis" pratiqué des deux côtés du terrain.