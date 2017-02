La retraite ? Pour Federer, ce ne sera pas avant 2019...

Quand Roger Federer a repris le chemin des courts début 2017 après une pause de six mois, il avait été clair sur les motivations de sa mise à l'écart pour un semestre entier. "Si je me suis arrêté pendant six mois, ce n'est pas pour mois seulement six mois de plus", avait-il lancé, expliquant que "l'idée était de continuer encore deux ou trois ans". "Mon but, avait-il ajouté, est de jouer le plus longtemps possible."

On savait déjà qu'il s'était lié au tournoi de Halle jusqu'en 2018, mais on a appris ce mardi que l'homme aux 18 titres du Grand Chelem avait prolongé son engagement auprès du tournoi de Bâle jusqu'en 2019. Federer a en effet signé un nouveau contrat de trois ans avec "son" tournoi, lui qui est natif de Bâle.

Cela nous amène donc jusqu'à l'automne 2019. Roger Federer aura alors 38 ans. Evidemment, tout dépendra de l'évolution de son physique au cours des prochaines saisons. S'il devait connaitre des soucis aussi marqués que ceux qui l'avaient contraint à zapper la seconde moitié de la saison 2016, tout pourrait changer. Mais si son corps le laisse à peu près tranquille, l'intention de l'ancien numéro un mondial est donc bien de jouer encore plusieurs années.

Après tout, pourquoi s'en étonner ? Roger Federer vient de prouver de façon magistrale en Australie qu'il demeurait capable de gagner au plus haut niveau. Sans doute faudra-t-il s'attendre à) des aménagements dans son calendrier, et à des plages de repos assez marquées, mais si Melbourne a témoigné de quelque chose, c'est bien du fait que le Suisse n'avait pas besoin de beaucoup jouer pour (très) bien jouer.

Sauf catastrophe, nous profiterons donc encore de Federer jusqu'en octobre 2019. Bâle tient une place à part dans sa carrière. Sept fois vainqueur et finaliste à douze reprises devant son public, il avait raté la dernière édition, sa première absence chez lui depuis 2005.