Andy Murray déclare forfait pour le tournoi américain

Déjà délicate, la saison 2017 d’Andy Murray se complique encore un peu plus. Absent des courts depuis son élimination en quarts de finale de Wimbledon, l’Ecossais avait renoncé à participer au Masters 1000 de Montréal cette semaine. Il manquera également celui de Cincinnati, la semaine prochaine.

Souffrant toujours de la hanche, Murray n’est pas suffisamment rétabli pour envisager de se rendre dans l’Ohio. "Malheureusement, a-t-il expliqué dans un communiqué mercredi, je ne jouerai pas à Cincinnati pour poursuivre ma rééducation. J'ai toujours adoré jouer là-bas et j'espère vraiment m'y rendre à nouveau l'année prochaine. Je continue à travailler dur pour pouvoir jouer à New York."

Murray assuré de perdre sa place de numéro un

Sa présence à l'US Open, qui débute dans deux semaines et demie, commence en effet à pose question. Sa préparation, quoi qu'il arrive, aura été très perturbée. S'il se présente à Flushing Meadows, le Britannique pourrait ne pas avoir joué un seul match sur dur entre Wimbledon et l'US Open. Pas l'idéal, à l'évidence.

Conséquence mathématique de ce nouveau forfait, Andy Murray va perdre sa place de numéro un mondial. Dès cette semaine si Rafael Nadal se hisse en demi-finales à Montréal. Mais même si l'Espagnol venait à perdre d'entrée au Québec, il dépassera quoi qu'il arrive Murray après Cincinnati, puisque l'actuel numéro un va se voir amputer des 600 points de sa finale en 2016. Mais ces considérations comptables sont sans doute aujourd'hui le cadet des soucis de Murray…