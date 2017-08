Après Grigor Dimitrov, Nick Kyrgios se qualifie lui aussi pour sa première finale en Masters 1000

En l'absence des cadors, la relève dorée a bel et bien répondu présent. Après la qualification de Grigor Dimitrov, c'est Nick Kyrgios qui a validé son billet pour la finale du Masters 1000 de Cincinnati, samedi soir. L'Australien, vainqueur la veille de Rafael Nadal, a battu en demi-finale l'Espagnol David Ferrer (n°31) au terme de deux sets accrochés et finalement bouclés au tie-break (7-6 (3), 7-6 (4)).

Kyrgios disputera donc dimanche, comme Dimitrov, sa première finale dans un Masters 1000, les tournois les plus importants après ceux du Grand Chelem. Il tentera de décrocher face au Bulgare le quatrième titre de sa carrière. "Je suis bien sûr très excité, mais ce n'est qu'un match de tennis de plus. Je vais aborder cette finale avec l'envie de me battre et il se passera ce qu'il se passera", a affirmé le 23e mondial.

Impressionnant au service

Impressionnant contre Nadal, frôlant même l'état de grâce durant le premier set, l'Australien a cette fois fait preuve de beaucoup de sérieux et de concentration pour s'imposer contre un Ferrer revenu en grande forme ces dernières semaines. "Il a très bien servi dans les moments importants", a admis l'Espagnol, plus vieux demi-finaliste (35 ans) à Cincy depuis Ken Rosewall en 1970.

D'ailleurs, Dimitrov est bien conscient que l'une des clés pour lui sera de trouver des solutions sur l'engagement de son adversaire. "Je ne m'emballe pas, je reste concentré sur ce que j'ai à faire, et contre Nick, il faudra être très efficace en retours de service", a admis le n°11 mondial, qui affiche à son palmarès six titres ATP, dont deux conquis en 2017 (Brisbane, Sofia).

