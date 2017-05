Dominic Thiem rejoint Rafael Nadal en finale

De Barcelone à Madrid, les mêmes acteurs pour un final qui promet. Samedi soir, Dominic Thiem s'est imposé face à Pablo Cuevas en demi-finale du Masters 1000. Une victoire en deux manches (6-4, 6-4) qui lui donne le droit de prendre sa revanche sur Rafael Nadal, qui l'avait sèchement battu en finale du tournoi catalan il y a une semaine (6-4, 6-1).

Après la très longue finale du simple dames, remportée par Simona Halep aux dépens de Kristina Mladenovic, Dominic Thiem n'avait pas envie de s'éterniser sur la terre battue madrilène. L'Autrichien a bouclé l'affaire en 1h23 de match. Un break dans la première manche, un autre dans la seconde, Thiem a maîtrisé l'affaire sans être inquiété sur sa mise en jeu. Du travail vite fait et plutôt bien fait.

Dimanche, ce sera une autre paire de manches face à un Rafa Nadal qui l'attend de pied ferme. Et sait à quoi s'en tenir : "Thiem est numéro trois à la race. C'est un joueur dangereux qui a atteint la finale à Barcelone. il est jeune et a beaucoup de potentiel. En plus, je crois que l'altitude lui convient bien." Rendez-vous dimanche. Thiem disputera sa première finale de Masters 1000. Nadal, lui, visera un 30e sacre dans cette catégorie de tournois. Vertigineux.