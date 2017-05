Rafael Nadal bat Dominic Thiem et remporte son 30e Masters 1000

Qui arrêtera Rafael Nadal ? Vainqueur à Monte-Carlo puis à Barcelone, l'Espagnol a poursuivi sur sa lancée en remportant dimanche le Masters 1000 de Madrid, chez lui. Dominic Thiem a pourtant tout tenté en finale. L'Autrichien a opposé une plus forte résistance qu'il y a une semaine, en finale déjà, à Barcelone. Mais rien n'y a fait. Nadal a fini par ramener le jeune Autrichien à la raison après deux sets (7-6, 6-4) d'un sacré combat de 2h17. Roland-Garros approche et plus que jamais, le roi de l'ocre est l'homme à battre.