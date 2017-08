ATP Montréal : Roger Federer en finale après son succès contre Robin Haase (6-3, 7-6)

Sixième finale de la saison pour Roger Federer ! Le Suisse s'est imposé facilement en deux sets et 1h15 de jeu, en demi-finale du Masters 1000 de Montréal, ce samedi face à Robin Haase (6-3, 7-6(5)). Un match qu'il a dominé, notamment grâce à son service très performant, et où il a semblé en totale maitrise, contre un adversaire novice à ce stade de la compétition. Pour tenter de remporter le 94e titre de sa carrière, il retrouvera en finale la jeune garde du tennis mondial, Alexander Zverev ou Denis Shapovalov.

Sixième victoire de suite pour Roger Federer sur le circuit ATP, et 6e finale de l'année. Le Suisse n'en finit plus d'impressionner et d'enchaîner les succès. Face à Robin Haase, il a montré toute sa maîtrise pour remporter son 35e match en 2017…pour seulement deux défaites. D'entrée de match, Federer a mis la pression sur son adversaire en lui prenant son service pour mener 2-0. Haase ne s'est pas laissé faire et a immédiatement débreaker, avant une nouvelle fois de céder sa mise en jeu. Un break fatal pour le Néerlandais qui ne reviendra plus par la suite, laissant la première manche au numéro trois mondial.

Un 27e Masters 1000 en ligne de mire

Plus en jambes qu'en début de match, Robin Haase a fait de la résistance dans le deuxième acte de la partie. Avec 83% de points remportés derrière sa première balle, le Néerlandais a fait la course en tête sans concéder de balle de break. Pourtant Roger Federer lui a mis la pression à chaque mise en jeu, mais a fait à chaque fois il a fait la faute au moment d'attaquer. La mise à mort a pris plus de temps mais elle a eu lieu au tie-break. L'homme aux 19 titres du Grand Chelem a fait parler son expérience pour conclure la partie.

C'est sa 45e finale en Masters 1000, un record qu'il co-détient maintenant avec Rafael Nadal. Le Suisse tentera dimanche de remporter un 27e titre dans cette catégorie de tournoi. Il sera sans aucun doute le grand favori, surtout quand on sait qu'il n'a encore jamais perdu en Masters 1000 cette saison, avec 13 succès au compteur. Si Roger Federer s'impose, il se rapprocherait encore un peu plus de la première place mondiale. Il suffirait au Suisse au minimum d'égaler le résultat de Rafael Nadal pour revenir sur le trône. Il attend maintenant son adversaire en finale, Alexander Zverev ou Denis Shapovalov.