Masters Montréal : Alexander Zverev titré après sa victoire contre Roger Federer (6-3, 6-4)

Federer n'est toujours pas maître au Canada. Logiquement battu en finale du masters 1000 de Montréal par Alexander Zverev (6-3, 6-4), dimanche soir, le N.3 mondial a perdu sa toute première finale de la saison 2017. Au-delà de sa défaite, la troisième de la saison et la première depuis son entrée en lice au tournoi ATP de Stuttgart face à Tommy Haas à la mi-juin (16 succès de rang depuis Halle), c'est la manière dont il a perdu cette finale qui a questionné. Pour la place de N.1 mondial, sa défaite a en tous cas remis les choses en question : il devra faire mieux que Rafael Nadal à Cincinnati pour récupérer le trône.

En-dedans lors de la partie, le Bâlois est surtout apparu amoindri en fin de rencontre. Très raide en plein milieu de la seconde manche (à 3-3 au moment de servir exactement), où il a eu du mal à servir, en témoigne des premières balles envoyées à un peu plus de 150km/h loin de ses standards, le Suisse n'est pas apparu dans son assiette. Il n'a pourtant pas fait appel au kiné, ni renoncé. S'il a semblé sur la retenue sur de nombreux points cette semaine pour sa reprise post-Wimbledon, l'Helvète a clairement questionné en cette fin de rencontre. Jamais embêté par son physique en 2017, le Suisse va être au centre de tous les débats à un peu plus de quinze jours du début de l'US Open (28 août - 10 septembre).

Vainqueur logique de son côté, Alexander Zverev, titré à Washington la semaine dernière, a lui remporté son deuxième Masters 1000 en carrière après son sacre à Rome face à Novak Djokovic au mois de mai dernier. En pleine bourre en ce moment, l'Allemand a porté son compteur de titres à six dont cinq glanés cette saison. Troisième à la race derrière Rafael Nadal et Roger Federer, Zverev a démontré que cette saison est aussi la sienne. Outre les deux ténors du circuit, il est le seul joueur à avoir empoché un Masters 1000.

Zverev, l'autre homme de la saison 2017

Et il ne faut pas se tromper : le 8e joueur mondial a constitué un magnifique et logique vainqueur de cette finale. Très fort au service, notamment dans les moments clés, le cadet des frères Zverev a été le maître de cette grande finale. Beaucoup plus à l'aise en fond de court que Federer, c'est lui qui a dicté le ton et gagné les principaux rallyes. Très fort des deux côtés, il a obligé Federer à constamment changer de tactique. Il a également mieux abordé le facteur météo, en gérant parfaitement le vent ambiant à Montréal.

Livré à lui-même après un premier set très inégal où il a rapidement laissé les commandes, Federer a essayé de renverser le court de la rencontre au début du second acte. Service-volées, jeu varié avec beaucoup plus de slice, le Suisse a toute tenté pour faire dérailler la machine Zverev. La combine a failli marcher à 1-1, quand il s'est procuré trois balles de break, mais Zverev a tout sauvé comme un grand avec sa première balle. Un service gagnant, deux aces, le N.3 à la race s'est mué en Federer. Il n'a eu ensuite qu'à terminer le travail après son break à 3-3 dans ce second set découpé en deux. Exceptionnel dans les tournois à deux sets gagnants, il restera à l'autre homme de la saison 2017 à confirmer cela en Grand Chelem. L'US Open arrive, cela tombe bien.