Zverev dans la cour des très grands

Un dernier revers de Novak Djokovic qui s'échappe, et Alexander Zverev peut lever les bras. A tout juste 20 ans, le jeune Allemand se souviendra de ce dimanche 21 mai 2017, celui qui l'a pour de bon fait changer de dimension. Net vainqueur (6-4, 6-3 en 1h21) d'un Djokovic fantomatique et retombé dans ses travers des derniers mois, "Sascha" s'offre le premier grand titre de sa carrière avec ce Masters 1000 de Rome. A une semaine de Roland-Garros, sa victoire vient donner un sel supplémentaire au majeur parisien, dont il sera une des grandes attractions.

Une passation de pouvoir, la victoire de la jeunesse face à l'expérience. Une très grande prestation de la part d'Alexander Zverev, qui a dominé Novak Djokovic pendant toute la durée de la finale. Visiblement sans pression et relâché, l'Allemand a breaké le Serbe dès le premier jeu du match, en trouvant beaucoup de longueur avec son revers. D'entrée pris à la gorge, Novak Djokovic a semblé être gêné par le vent tourbillonnant sur le court central de Rome. Le numéro deux mondial n'a jamais vraiment réussi à trouver le rythme, chose encore plus difficile quand on court après le score. Solide mentalement, Zverev a pu garder son break d'avance jusqu'au bout pour empocher la première manche (6-4).

Une première dans le top 10

Connu pour se surpasser en étant dos au mur, Novak Djokovic a bien mieux débuté le deuxième set. Le Serbe a fait la course en tête en remportant le premier jeu mais l'embellie a été de courte durée. Alexander Zverev a continué à jouer avec une longueur de balle impressionnante, et a fait le break à 1-1 pour se mettre en très bonne position. L'Allemand n'a pas concédé la moindre balle de break dans cette finale, en étant très solide sur chacune de ses mises en jeu. Avec ses 27 fautes directes au total, Djokovic n'a pas eu les armes pour revenir au score. Pire, il a cédé une ultime fois sur sa mise en jeu pour offrir le titre à Zverev.

Une finale décevante pour Djokovic qui a montré sa déception à l'issue du match. Le Serbe reste bloqué à 30 Masters 1000 et retombe dans ses doutes avant la défense de son titre à Roland-Garros. Le jeune Allemand va, lui, faire une entrée fracassante dans le top 10 dès lundi, et sera à 20 ans le plus jeune joueur à y figurer depuis Juan Martin Del Potro en octobre 2008. C'est le premier Masters 1000 de sa carrière, et en battant Novak Djokovic en finale ! Un énorme exploit. Alexander Zverev est également le premier joueur né dans les années 90 à remporter un Masters 1000, le témoin d'une jeune génération grandissante et prête à bousculer les plus grands.