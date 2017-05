Masters Rome : Malgré la défaite, Rafael Nadal reste sur ses certitudes

"Demain, je serai à Majorque. je vais faire une partie de pêche, de golf. On attaquera la préparation pour Roland-Garros lundi". Un détour sur son île natale pour souffler et ça repart ! En conférence de presse après son match perdu face à Dominic Thiem en quart de finale du Masters 1000 de Rome, Rafael Nadal a tenu à mettre les choses en perspective et à relativiser suite à ce coup d'arrêt. Le Majorquin n'avait d'ailleurs jamais réalisé un quadruplé terrien (remporter Monte-Carlo, Barcelone, Madrid et Rome la même année) dans toute sa carrière avant d'arriver à Roland-Garros, ce qui ne l'a pas empêché de remporter à neuf reprises le Grand Chelem parisien.

Rafael Nadal face à Dominic Thiem à RomeGetty Images

Un niveau de jeu élevé

Première défaite sur terre battue cette saison pour Rafael Nadal, après 17 victoires consécutives. Malgré cette fausse note romaine, il reste sur un bilan positif avant Roland-Garros, ce qu'il n'a pas manqué de souligner : "Je suis très content de la manière dont j'ai joué ces quatre dernièrse semaines". Avec trois titres remportés, une première place à la Race, et une victoire face à son grand rival Djokovic à Madrid, Nadal a réalisé une tournée sur terre battue digne de ses plus belles années, et sera quoi qu'il en soit l'homme à battre Porte d'Auteuil.

Avant même de parler de son niveau de jeu, Rafael Nadal a tenu à rendre hommage à son adversaire du jour, Dominic Thiem. "Le problème aujourd'hui, un adversaire qui a très bien joué. Il a été très agressif. Il n'a pas raté grand-chose et il a mis beaucoup d'intensité". Défait par Nadal en finale à Barcelone et Madrid, l'Autrichien avait décidé de changer de stratégie, tactique payante. "Contrairement au deux derniers matches, je me suis placé plus près de ma ligne en prenant la balle tôt. Un pari risqué mais aujourd'hui c'était parfait" a d'ailleurs expliqué Thiem, à l'issue de la partie.

Dominic Thiem à RomeGetty Images

L'Espagnol quitte donc Rome au stade des quarts de finale, peut être un mal pour un bien pour lui. Nadal s'est dit un peu émoussé physiquement ce vendredi. "Je n'étais pas au meilleur de ma forme sur le court, l'enchaînement des matches s'est fait sentir. Je vais me reposer et je crois que je le mérite". Il va pouvoir rentré se ressourcer quelques jours chez lui, à Majorque, avant de se tourner vers son objectif principal de l'année, la décima à Roland-Garros.