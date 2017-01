1/4 de finale Tsonga-Wawrinka, malheur à celui qui baissera sa garde en premier

Le contexte

De même génération, ces deux joueurs ont vu un fossé se creuser entre eux sur les trois dernières années. S'il a joué une finale majeure en premier, Tsonga court toujours derrière un Grand Chelem. Wawrinka, lui, en a désormais trois à son compteur, un par an depuis 2014. Ils ont tout de même au moins un point commun : c'est à Melbourne que ces deux-là ont changé de statut sur le circuit. La rencontre revêtira une importance toute particulière pour ces deux joueurs qui se connaissent très bien.

Pour arriver l'un face à l'autre, le Français et le Suisse ont connu des fortunes diverses. Wawrinka a avancé sur un fil en passant près de la sortie dès le premier tour face à Martin Klizan. Ses trois suivants ont été un peu plus maîtrisés, à l'image de son dernier tour face à Andreas Seppi, qu'il a battu en trois sets et autant de jeux décisifs. Tsonga a passé ses tours en faisant des démonstrations de force, pointant à plus de 80% de réussite sur ses premières balles, une moyenne de 19 aces et 55 coups gagnants par match (pour 36 fautes directes). Il a laissé trois sets en route, que des jeux décisifs, son point faible dans cette édition jusque-là.

Le plus frustrant pour Tsonga, c'est qu'en Grand Chelem, il n'est pas si loin d'être au niveau des standards du Suisse. Entre eux, seulement neuf victoires les séparent. En Australie, le Suisse ne compte même qu'un succès de plus que le Français (35 contre 34) pour un nombre quasi-similaire de matches joués à Melbourne (45 contre 43). Le match qui s'annonce sera-t-il aussi serré mardi sur la Rod Laver Arena ? Si ces deux-là sont dans un bon jour, il ne se jouera que sur des détails.

Vidéo - Tsonga sur ses retrouvailles avec Wawrinka : "Stan ? Il joue pas mal quand même le garçon !" 02:18

Leur parcours

Stan Wawrinka - Temps sur le court : 10h32

1er tour : Martin Klizan 4-6, 6-4, 7-5, 4-6, 6-4

2e tour : Steve Johnson 6-3, 6-4, 6-4

3e tour : No. 29 Viktor Troicki 3-6, 6-2, 6-2, 7-6

8e de finale : Andreas Seppi 7-6, 7-6, 7-6

Vidéo - Wawrinka - Seppi, les temps forts 02:35

Jo-Wilfried Tsonga - Temps sur le court : 10h35

1er tour : Thiago Monteiro 6-1, 6-3, 6-7, 6-2

2e tour : Dusan Lajovic 6-2, 6-2, 6-3

3e tour : Jack Sock 7-6, 7-5, 6-7, 6-3

8e de finale Daniel Evans 6-7, 6-2, 6-4, 6-4

Vidéo - Tsonga n'a pas laissé Evans lui voler la vedette : les temps forts de sa qualif' en vidéo 02:34

Leur face-à-face

C'est la 4e fois que les deux hommes s'affrontent en Grand Chelem et la toute première loin de Roland-Garros, théâtre de leurs trois premières confrontations. Dans ce registre, Wawrinka mène deux victoires à une. Le Vaudois reste en plus sur trois succès sur Tsonga depuis 2013, des succès remportés sur terre battue, la dernière à Roland-Garros en 2015, l'année de son titre. Ils n'ont eu qu'une seule rencontre l'un face à l'autre sur dur, à Metz en 2007, remporté par Tsonga au terme d'un match très serré (6-7, 6-4, 6-4).

Ils ont dit

Stan Wawrinka :

" Tsonga a toujours été là. Toujours dans les environs du Top 10. Il a même été N.5 mondial, il a joué une finale ici, des demi-finales dans chaque tournoi du Grand Chelem. C'est clairement un match énorme qui nous attend. "

Vidéo - Wawrinka : "J'ai un excellent niveau en ce moment" 01:06

Jo-Wilfried Tsonga :

" Celui qui s'imposera est celui qui aura réussi à prendre le jeu à son compte. Cela ne se jouera pas sur de la défense. Peut-être sur un point important ou deux. Ma dernière défaite contre lui à Paris en 2015 m'a beaucoup appris. J'espère que je saurai en tirer des choses positives au prochain match. "

Vidéo - Tsonga : "Peu importe la manière, je sens que mon tennis est là" 02:52

Trois stats à avoir en tête

1. Depuis 2014, Tsonga n'a atteint qu'une seule demi-finale en Grand Chelem (Roland-Garros 2015) après 4 quarts de finale disputés. C'est la dernière fois qu'il a accroché un joueur du Top 10 mondial dans les tournois majeurs, si l'on excepte sa victoire sur Gasquet (alors 10e mondial) qui a abandonné à Wimbledon 2016. Wawrinka, lui, en compte 6 après 9 quarts de finale joués.

15. Tsonga compte 15 quarts de finale en Grand Chelem. C'est le plus grand total pour un joueur français dans l'ère Open. C'est aussi un de mieux que son adversaire helvétique qui pointe à 14. Au-delà, en revanche, le Suisse a clairement de l'avance avec une demi-finale de plus que le Français (7 contre 6), deux finales majeures de plus (3-1)… et surtout trois trophées.

109. Sur les quarts de finalistes toujours en lice, Wawrinka est le leader des joueurs ayant le mieux retourné des premières balles de service avec 109 points gagnés. Nadal est 2e (102), devant Federer et Raonic (99) et Tsonga (98).

Notre avis

Nous allons peut-être assister à l'une des parties les plus spectaculaires de la quinzaine australienne. Les deux joueurs semblent en forme et sûrs de leur force. Si le combat aura lieu dans l'intensité des échanges entre ces deux puncheurs, celui qui servira le mieux prendra l'avantage sur l'autre. A ce jeu-là, Tsonga pourrait parvenir à tirer son épingle du jeu pour dominer ce joueur sur dur. Pour peu que le toit soit déplié en raison du mauvais temps, les conditions indoor pourraient également profiter au Français.