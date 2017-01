Open d'Australie - Tirage : Djokovic en danger d'entrée, Federer face à un parcours du combattant

1er quart de tableau : Federer a du boulot avant de retrouver Murray

1. Andy Murray (GB) - 31. Sam Querrey (EU)

16. Lucas Pouille (Fra) - 19. John Isner (EU)

10. Tomas Berdych (Rtc) - 17. Roger Federer (Sui)

5. Kei Nishikori (Jap) - 26. Albert Ramos-Vinolas (Esp)

Tête de série numero 17, Roger Federer effectuera une entrée a priori en douceur pour son premier tournoi officiel depuis... Wimbledon. Le Suisse débutera contre un joueur issu des qualifications et, s'il passe cet obstacle, affrontera un autre qualifié. Il y a d'ailleurs huit qualifiés (!) dans ce premier quart du tableau, sur 32 joueurs ! Tout devrait ensuite se compliquer puisque Federer devrait en toute logique croiser la route de Tomas Berdych dès les 16es de finale. Il pourrait ensuite devoir se coltiner Kei Nishikori, autre membre du Top 10, avant un possible mais à ce jour hypothétique quart de finale explosif face à Andy Murray. Un trio Berdych-Nishikori-Murray pour atteindre les demies, bon courage, "Rodgeur".

Murray, qui aborde pour la première fois un tournoi majeur dans la peau du numéro un mondial, entamera sa quête de son premier "Australian" face à l'Ukrainien Ilya Marchenko. Au troisième tour, le grand Sam Querrey pourrait encombrer son chemin. C'est à ce même stade de la compétition que le grand serveur américain avait fait tomber Djokovic à Wimbledon l'été dernier. L'adversaire théorique de Sir Andy en huitièmes de finale est le Français Lucas Pouille, qui commencera lui aussi contre un qualifié, mais verra rapidement poindre la menace Isner au troisième tour.

2e quart de tableau : Wawrinka sur ses gardes

4. Stan Wawrinka (Sui) - 29. Viktor Troicki (Ser)

14. Nick Kyrgios (Aus) - 22. Pablo Cuevas (Uru)

12. Jo-Wilfried Tsonga (Fra) - 23. Jack Sock (EU)

7. Marin Cilic (Cro) - 27. Bernard Tomic (Aus)

Le vainqueur de l'édition 2014 a parfois la mauvaise habitude de démarrer ses tournois en mode diesel. Son tableau ne lui autorisera pas une telle approche : Martin Klizan (35e mondial) au 1er tour puis peut-être Steve Johnson (33e) au 2e. Viktor Troicki l'attend éventuellement en 16es de finale. Si Wawrinka se sort de ces pièges initiaux, le public de Melbourne pourrait avoir droit à un huitième de finale entre le Vaudois et le bouillant Nick Kyrgios, plutôt épargné en première semaine.

Juste en-dessous, une zone avec beaucoup de Français, à commencer par Jo-Wilfried Tsonga. Le Manceau sera opposé au Brésilien Thiago Monteiro pour son premier match. Stéphane Robert, belle surprise l'an dernier ici-même, est un possible adversaire du Manceau au 2e tour. Adrian Mannarino (contre le jeune Kachanov) et Pierre-Hugues Herbert (contre Jack Sock) sont également présents dans le coin. S'il veut atteindre les quarts de finale, Tsonga, outre Sock, pourrait être contraint de se coltiner Marin Cilic. Pas simple.

Stan Wawrinka.Eurosport

3e quart de tableau : Monfils est cerné

Sans véritable repères ni résultats depuis le tout début de l'automne 2016, Gaël Monfils arrive en Australie dans l'inconnu. Il avait bénéficié en 2016 d'un tableau en or pour se hisser en quarts de finale. Ce ne sera probablement pas le cas cette fois : Vesely pour commencer, Coric ou Dolgopolov au 2e tour, et surtout la perspective d'un huitième de finale face à Rafael Nadal ou Alexander Zverev. L'Espagnol et le jeune Allemand ont rendez-vous en 16es de finale et cette affiche fait très envie.

En théorie, s'il survit à cette zone pour le moins minée, Monfils pourrait envisager une revanche contre Milos Raonic, l'homme qui l'avait stoppé aux portes du dernier carré à Melbourne en 2016. Le Canadien, numéro 3 mondial, parait avoir un chemin relativement dégagé. Gilles Simon, David Ferrer et Roberto Bautista Agut, les trois têtes de série entre lui et les quarts de finale, sont des joueurs solides mais si Raonic est à son niveau des derniers mois, il sera dur à battre pour ces hommes-là.

6. Gaël Monfils (Fra) - 32. Philipp Kohlschreiber (All)

9. Rafael Nadal (Esp) - 24. Alexander Zverev (All)

13. Roberto Bautista Agut (Esp) - 21. David Ferrer (Esp)

3. Milos Raonic (Can) - 25. Gilles Simon (Fra)

Vidéo - Raonic - Monfils hlts 02:33

4e quart de tableau : Djokovic-Verdasco, attention danger

Ce sera à n'en pas douter LE match de ce premier tour : Novak Djokovic, sextuple vainqueur du tournoi, sera confronté d'emblée à Fernando Verdasco, coupeur de têtes patenté. Il y a un an, il avait décapité Rafael Nadal. Au 1er tour, déjà. A Doha, début janvier, le gaucher espagnol était passé à un point de la victoire face à... Djokovic. C'est donc un sacré danger que va courir le numéro deux mondial dès son entrée en lice.

S'il ne tombe pas sous les coups de Verdasco, Djokovic aura peut-être un peu de répit jusqu'en huitièmes de finale. Là, le feu pourrait repasser au rouge avec potentiellement Grigor Dimitrov, un des hommes en forme de ce début de saison puisque le Bulgare a battu trois joueurs du Top 10 à Brisbane. Ce n'est d'ailleurs pas une bonne nouvelle pour Richard Gasquet, qui est sur le chemin de Dimitrov en 16es de finale. A noter le possible huitième entre Dominic Thiem et David Goffin. Leur dernière confrontation date de Roland-Garros 2016. L'Autrichien s'y était imposé, en quarts de finale.

6. Dominic Thiem (Aut) - 28. Feliciano Lopez (Esp)

11. David Goffin (Bel) - 20. Ivo Karlovic (Cro)

15. Grigor Dimitrov (Bul) - 18. Richard Gasquet (Fra)

2. Novak Djokovic (Ser) - Pablo Carreno-Busta (Esp)