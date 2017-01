Roger Federer bat Mischa Zverev et retrouvera Stan Wawrinka en demie

Roger Federer n'est pas né de la dernière pluie. Il lui en faut un peu plus que des enchaînements service-volée à gogo pour sortir du rail. Mardi, la recette de Mischa Zverev a bien moins marché qu'au tour précédent face à Andy Murray qui, saoulé de montées au filet, avait rendu les armes et, indirectement, rendu service à Federer. Le Suisse n'a pas laissé passer sa chance et, en trois sets, s'est offert le scalp de Zverev (6-1, 7-5, 6-3). Jeudi, il défiera Stan Wawrinka, tombeur de Jo-Wilfried Tsonga, et deviendra le plus vieux demi-finaliste d'un Majeur depuis Jimmy Connors en 1991 (39 ans).

Mischa Zverev n'a sans doute pas tardé à comprendre que son premier quart de Grand Chelem ne ressemblerait pas à une partie de plaisir. Dès la première balle, Roger Federer l'a pris à la gorge et transpercé de part en part. Les passings ont succédé aux passings et le grand frère d'Alexander, présent en tribune, a vu les points défiler. 5 jeux à 0 après 12 minutes. 6-1 après 19. Circulez…

Vidéo - Entre deux passings, Federer a même trouvé le temps de lober (superbement) Zverev 00:23

Federer - Wawrinka : 18-3

Impérial en fond de court et précis au possible (65 points gagnants, 13 fautes directes), Roger Federer a régalé et même pris Zverev à son propre jeu. Avec maestria. Monté à 32 reprises au filet, il a conclu victorieusement 23 de ses montées. Le 50e mondial n'avait pas les armes, définitivement. Il a cependant relevé le gant lors de la deuxième manche où il a breaké le Suisse sur un jeu blanc (3-1). Embellie de courte durée. Federer a repris sa mise en jeu sans attendre et conclu la deuxième manche après un autre break dans le onzième jeu (7-5).

Le dernier set n'a été qu'une formalité pour l'ancien numéro 1 mondial (6-2) qui fonce vers Stan Wawrinka. Ce sera la 13e demi-finale à Melbourne pour le Suisse et sa 22e confrontation face à son compatriote. Le Bâlois mène 18-3 mais les deux hommes ne se sont plus croisés depuis le Masters de Londres en 2015. Leurs grandes retrouvailles, c'est pour jeudi. Avec une certitude, la Suisse aura une nouvelle fois un finaliste en Grand Chelem. Reste à savoir lequel.