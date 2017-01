Serena - Lucic-Baroni, l'improbable demi-finale

La belle histoire de la Croate Mirjana Lucic-Baroni, 34 ans, s'est poursuivie mercredi à Melbourne où elle s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Open d'Australie, 18 ans après sa précédente, et unique, présence dans le dernier carré d'un Grand Chelem. La 79e mondiale l'a emporté sur la Tchèque Karolina Pliskova (5e) en trois sets 6-4, 3-6, 6-4.

Elle affrontera jeudi l'Américaine Serena Williams, 35 ans, victorieuse de la Britannique Johanna Konta (9e) en deux manches 6-2, 6-3. Le dernier duel entre les deux joueuses remonte à l'année 1998. A Wimbledon, Serena l'avait emporté en deux sets au deuxième tour.

"Je n'arrive pas à y croire. Un jour je raconterai en détails ce qui m'est vraiment arrivé. Je ne pouvais rêver de revenir ici", a déclaré la joueuse aux spectateurs de la Rod Laver Arena, ne pouvant retenir ses larmes. "Je n'oublierai jamais ce jour et ces deux semaines. C'est incroyable que j'aie été si forte et que je me sois tellement battue", a-t-elle dit.

Lucic-Baroni a réussi l'exploit d'éliminer deux joueuses du top 5 à Melbourne, la Polonaise Agnieszka Radwanska (3e) au deuxième tour et maintenant Pliskova. Contre la numéro 5 mondiale, elle a pris l'initiative du fond du court et fait la différence grâce à son coup droit (23 gagnants). Elle a réussi plus d'aces que la Tchèque (9 à 8), qui est pourtant l'une des meilleures serveuses du monde.

Serena : "Parfois j'ai été un peu frustrée"

De son côté, Serena Williams a pris la dernière place dans le dernier carré en battant Johanna Konta. Il y a aura donc trois trentenaires en demi-finale: elle-même, âgée de 35 ans, sa future adversaire, Mirjana Lucic-Baroni, 34 ans, et sa soeur Venus Williams, 36 ans, qui affrontera une autre Américaine Coco Vandeweghe, 25 ans.

Williams, six fois championne à l'Open d'Australie, est en quête de son 23e titre du Grand Chelem. Si elle l'obtient samedi, elle récupèrera en même temps la première place mondiale aux dépens de l'Allemande Angelique Kerber, tenante du titre à Melbourne et battue en huitième de finale. L'Américaine a facilement dominé Konta dans la première manche, mais a eu plus de mal dans la seconde, où elle a eu un break de retard avant de retourner la situation.

"Le problème, c'était le service. Parfois j'ai été un peu frustrée, mais je me suis dit 'arrête de te plaindre, amuse-toi et profite du moment'", a commenté la cadette des Williams, qui a eu des hauts et des bas sur son engagement (10 aces mais seulement 43% de premières balles). Williams disputera sa 34e demi-finale en Grand Chelem, la dixième d'affilée depuis l'US Open 2014.