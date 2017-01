Serena Williams bat sa soeur Venus et décroche son 23e titre du Grand Chelem

Comme dans un rêve. En Australie, Serena Williams s’est offert un titre après lequel elle court depuis longtemps : son 23e trophée en Grand Chelem, la meilleure marque de l’ère Open. Au cours d’une quinzaine parfaite où elle n’aura pas perdu un set, l’Américaine a remporté la finale de Melbourne pour la 7e fois de sa carrière en battant Venus dans un match aussi tendu que particulier (6-4, 6-4). C’est ici il y a 14 ans qu’elle avait bouclé un Grand Chelem à cheval sur deux saisons face à sa soeur. C’est ici qu’elle aura donc dépassé Steffi Graf pour de bon pour se rapprocher encore plus du record absolu de Margaret Court-Smith (24 titres). Vu son rythme et sa marge sur la concurrence - l’Américaine reprenant au passage la place de numéro mondiale - ce n’est plus qu’une question de temps.

Le film du match

Plus d'infos à suivre...