Stan Wawrinka en trois tie-breaks en quarts de finale

Le Suisse Stan Wawrinka, 4e mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie aux dépens de l'Italien Andreas Seppi, 89e, en trois sets 7-6 (7/2), 7-6 (7/4), 7-6 (7/4), dimanche à Melbourne. C'est la quatrième fois que Wawrinka dispute les quarts de finale du tournoi qu'il a gagné en 2014. Il est également le tenant du titre à l'US Open, dernier Grand Chelem en date. Il affrontera pour une place en demi-finales le Français Jo-Wilfried Tsonga, 12e mondial.

Victime d'un petit retard à l'allumage, Wawrinka s'est retrouvé mené 3-1 en début de rencontre, mais il a effacé ce break de retard pour recoller. Dans le premier de ces trois jeux décisifs, il n'a laissé aucun espoir à Andreas Seppi (7-2). Aucun des deux joueurs n'a ensuite perdu sa mise en jeu au cours du deuxième acte, malgré trois opportunités de break du côté du Vaudois dans le 11e jeu. Mais cela n'allait rien changer à l'issue de cette manche, Wawrinka dominant à nouveau le tie-break, 7 points à 4 cette fois.

La machine est lancée

L'Italien pourra quand même nourrir des regrets de ne pas avoir accroché au moins un set. Dans le troisième, il pensait avoir fait le plus dur en prenant le service de Stan Wawrinka à 5-5. mais il n'a pu conclure dans le jeu suivant au moment de servir pour le set. Et comme on pouvait le pressentir, le troisième jeu décisif a tourné exactement de la même manière que les deux précédents (7-4). Trois sets et 2h43, au vu du match, c'est un scénario parfait pour le vainqueur de l'édition 2014.

Mine de rien, après les éliminations de Djokovic et Murray, Stan Wawrinka s'installe docuement dans la peau du favori de cet Opend 'Australie qu'il a déjà remporté une fois, voilà trois ans. Le Vaudois affrontera en quarts de finale Jo-Wilfried Tsonga, une vieille connaissance, qui a battu Daniel Evans. Il aura les faveurs du pronostic. Après avoir frôlé la catastrophe au premier tour contre Martin Klizan, la machine Wawrinka est lancée, et il faudra s'accrocher pour l'arrêter.