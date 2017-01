Thiem s'est auto-détruit, Goffin en a profité et file en quarts de finale

David Goffin a été solide. Roué de coups pendant deux sets par Dominic Thiem, le Belge a fait le dos rond et attendu son heure pour piquer et aller chercher une qualification logique en quarts de finale. Vainqueur de l'Autrichien en quatre manches (5-7, 7-6(4), 6-2, 6-2), lundi à Melbourne, la tête de série N.11 du tournoi a brillamment réussi son examen. Il jouera son deuxième quart de finale en majeur face au vainqueur du duel entre Grigor Dimitrov et Denis Istomin.

Vidéo - Goffin a dompté le lion Thiem : les temps forts de son succès 02:33

Thiem a commis 58 fautes directes

Le sort de la rencontre, plutôt équilibrée pendant deux manches, mais loin d'être un sommet du tennis malgré pléthore de coups gagnants (45 pour Thiem, 38 pour Goffin), a basculé dans le tie-break du deuxième set. Mal abordé par Thiem, il a complètement échappé à l'emprise de l'Autrichien, capable de remonter de 1-4 à 4-4 avant de perdre deux fois son service à 4-5 et 5-6. Cela a constitué le climax de la rencontre. Et un tournant.

La suite de ce huitième de finale a complètement tourné à l'avantage de Goffin. Très bon à la relance, peu mis à défaut, le joueur de Rocourt a livré une partition sans fausse note. A contrario, Thiem, privé de premières balles, a complètement perdu le fil conducteur de sa partie. Auteur de 58 fautes directes, dont 18 dans les deuxièmes et troisièmes manches, le protégé de Günter Bresnik s'est auto-sabordé. Goffin et ses 29 fautes ont eu tout juste.