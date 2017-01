Une revenante et une novice au rendez-vous : Venus Williams et Coco Vandeweghe verront les demies

La demi-finale du haut du tableau féminin de l'Open d'Australie sera entièrement américaine entre une ancienne, Venus Williams, 36 ans, et un joueuse qui découvrira ce niveau de la compétition, Coco Vandeweghe, 25 ans. Vandeweghe, 35e mondiale, s'est qualifiée en battant l'Espagnole Garbiñe Muguruza (7e) en deux sets 6-4, 6-0, mardi à Melbourne. L'aînée des Williams avait auparavant dominé la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (27e), en deux sets 6-4, 7-6 (7/3).

Venus Williams, 17e, n'avait plus atteint le dernier carré à Melbourne depuis quatorze ans. En 2003, elle avait perdu en finale contre sa soeur Serena. "Je veux aller plus loin, je ne vais pas me contenter de ça", a déclaré au public de la Rod Laver Arena la championne, qui était la joueuse la plus âgée du tableau féminin. Vainqueur de sept tournois du Grand Chelem (5 Wimbledon et 2 US Open), le dernier en date sur l'herbe anglaise en 2008, elle a connu une éclipse entre 2010 et 2014, en partie à cause de problèmes de santé. Pendant trois ans et demi, elle n'a plus participé à la deuxième semaine d'un tournoi majeur.

Mais la grande Américaine (1,85 m) s'est accrochée et depuis l'an passé elle connaît comme une deuxième jeunesse. Ce sera sa deuxième demi-finale en trois tournois du Grand Chelem après Wimbledon 2016, où elle avait perdu contre l'Allemande Angelique Kerber. Elle a remporté un match où les breaks ont été nombreux : 5 pour Williams, 4 pour Pavlyuchenkova. Moins efficace que d'habitude au service, l'Américaine a été la plus forte du fond du court, réussissant 27 coups gagnants contre 13 à la Russe. Pavlyuchenkova, 26 ans, disputait son premier quart de finale à l'Open d'Australie, une épreuve qu'elle avait gagnée chez les juniors.

" Un honneur de jouer contre une grande championne "

Vandeweghe a confirmé son exploit des huitièmes de finale, où elle avait éliminé la tenante du titre et N.1 mondiale, l'Allemande Angelique Kerber. Elle a encore imposé son jeu tout en puissance basé sur une bonne première balle et un grand coup droit, contre la championne de Roland-Garros 2016. Elle a nettement dominé depuis sa ligne de fond (22 coups gagnants à 10).

"Bizarrement, je ne me sentais pas très bien avant le match. J'étais nerveuse, mais j'ai essayé de jouer mon jeu. Elle a fini par craquer dans le premier, puis dans le deuxième j'étais comme un train de marchandises qu'on ne peut pas arrêter", a déclaré la gagnante. La demi-finale sera seulement son deuxième match contre Venus Williams. Elle avait perdu le premier en deux sets sur terre battue à Rome l'an passé. "C'est un honneur de jouer contre une grande championne comme Venus que je regardais jouer à la télévision quand j'étais petite", a dit la joueuse, dont le meilleur résultat en Grand Chelem était un quart de finale à Wimbledon en 2015.