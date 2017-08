Stan Wawrinka annonce mettre un terme à sa saison pour se faire opérer du genou

Plus que jamais, la fin de saison risque de se résumer à un duel Roger Federer - Rafael Nadal. Après Novak Djokovic, Stan Wawrinka a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux qu'il ne rejouerait plus au tennis en 2017. "J'ai dû prendre la décision difficile de subir une intervention chirurgicale pour mon genou", a expliqué le Suisse. Avant de préciser : "C'était la seule solution pour que je sois certain de pouvoir évoluer au plus haut niveau pendant plusieurs années."

