Superbe Mladenovic qui met fin au parcours de Sharapova

Voilà encore une semaine qui va compter pour Kristina Mladenovic. Après avoir sorti la numéro deux mondiale Angelique Kerber plus tôt dans le tournoi, la Française a signé une nouvelle performance de premier plan samedi, dans une rencontre très médiatisée et très attendue, qui la mettait aux prises avec Maria Sharapova, dont le retour à la compétition a mis ce tournoi de Stuttgart sous le feu des projecteurs. Mladenovic a battu la Russe en trois sets et 2h38 d'un sacré combat (3-6, 7-5, 6-4).

En finale, Mladenovic retrouvera l'Allemande Laura Siegemund, bénéficiaire d'une wild-card cette semaine en Allemagne. Vainqueur surprise de Simona Halep en deux sets dans l'autre demie (6-4, 7-5), la 49e joueuse mondiale a créé une véritable surprise. Aboutie sportivement, sa semaine lui aura permis de battre trois têtes de série : Svetlana Kuznetsova (8) au 2e tour, Karolina Pliskova (2) en quarts de finale et Simona Halep (4).

Mladenovic et Sharapova ne s’étaient elles plus croisées sur le circuit depuis quatre ans et un premier tour à Wimbledon remporté en deux sets par la Russe. Samedi, à la Porsche Arena, Kristina Mladenovic a pris sa revanche, et avec la manière. La Française s’est notamment appuyée sur sa très bonne première balle pour faire la différence (47 points remportés sur 54 derrière ses premiers services), ses amorties soyeuses et plus encore son épatante résistance sur les balles de break. Sharapova a eu 16 opportunités, mais n'a concrétisé qu'à trois reprises. De son côté, la Française a pris quatre fois le service de son adversaire sur les huit occasions, dont la dernière sur sa première balle de match.

Une défaite qui pourrait priver Sharapova de Roland-Garros

"Je me suis appuyé sur mes forces mentales et je suis très excitée d'être en finale ici", a analysé la 19e joueuse mondiale à l'issue de sa victoire probante, où elle a effectivement fait preuve d'une sacrée force de caractère, notamment dans une fin de deuxième set très tendue. Elle n'a connu qu'un moment de doute avec un mauvais jeu de service au moment de conclure le match à 5-3 dans le dernier set. Mais dans la foulée, Mladenovic a réussi un ultime break, décisif et salvateur.

La Française en forme du moment jouera sa troisième finale de l'année après Acapulco et son premier titre glané à Saint-Pétersbourg. Elle atteindra lundi son meilleur classement à la WTA en étant assurée d'être 17e mondiale. A la Race, la Française est provisoirement à la 7e place et peut raisonnablement espérer aller plus haut tant elle régale et semble avoir passé un cap psychologique. Avec cette défaite, Maria Sharapova voit quant à elle s'envoler le cut pour les qualifications de Roland-Garros. Elle a plus que jamais besoin d'une wild-card des organisateurs. Réponse le 16 mai prochain.