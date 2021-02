Mine de rien, cela faisait deux ans et demi qu'on n'avait plus vu Kristina Mladenovic au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem. C'était à Wimbledon, en 2018, lorsque la Française s'était inclinée en 16es de finale contre Serena Williams. Depuis, elle n'avait plus franchi le cap du deuxième tour. Cette disette a pris fin jeudi avec la qualification de "Kiki", qui s'est débarrassée en deux sets de la Japonaise Nao Hibino (7-5, 6-1). Elle affrontera pour une place en huitièmes de finale l'Américaine Jessica Pegula ou l'Australienne Samantha Stosur.