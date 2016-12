Alex Thomson a passé le Cap Horn, 48h après Armel Le Cléac'h

Le Britannique Alex Thomson (Hugo Boss) a passé le Cap Horn dimanche à 12h42 en deuxième position, 1 jour 23 heures et 8 minutes derrière le leader du Vendée Globe Armel Le Cléac'h, a annoncé l'organisation.

Près de 49 jours après avoir pris le départ depuis les Sables d'Olonne le 6 novembre, le skipper britannique, qui avait franchi en tête le cap de Bonne-Espérance (Afrique du Sud) fin novembre, grignotait peu à peu un retard déjà conséquent sur Le Cléac'h (Banque populaire VIII), qui a battu le précédent record du temps de passage au Horn de plus de cinq jours en le franchissant vendredi midi.

L'écart fond entre Le Cléac'h et Thomson

Au classement de dimanche 12h00, le Breton ne possédait plus que 455 milles d'avance sur son dauphin, contre 819 vendredi soir, mais il allait retrouver des vents portants dans la soirée et repartir de l'avant après avoir doublé les Malouines à l'est.

Thomson avait quant à lui encore une large marge sur Jérémie Beyon (Maître Coq), troisième, qui pointait à 1232 milles de la tête de course à midi, et devrait quant à lui passer le Horn mardi soir. Situé à l'extrémité sud du continent sud-américain, le Cap Horn marque la séparation entre les océans Pacifique et Atlantique. Des trois caps par lesquels passe le Vendée Globe, c'est le plus prestigieux, loin devant Bonne-Espérance (Afrique du Sud) et Leeuwin (sud-ouest de l'Australie).