Alex Thomson continue de grignoter mais Armel Le Cléac'h est toujours plus proche de la victoire

Alex Thomson a encore grignoté quelques milles mardi sur Armel Le Cléac'h, le leader du Vendée Globe, derrière qui il a dépassé dans la journée la latitude des Sables d'Olonne où l'arrivée sera jugée jeudi. Au classement de 18 heures, le skipper britannique d'Hugo Boss pointait à un peu plus de 57 milles du Breton de Banque Populaire VIII, soit 17 milles de moins que la veille.

A moins de 48h de l'arrivée en Vendée, les deux rivaux ont dépassé la latitude des Sables d'Olonne et naviguaient mardi soir à 350 milles au large du Finistère. Contraints de passer très au Nord pour éviter les calmes d'un anticyclone, Le Cléac'h et Thomson ont nettement ralenti lors des dernières heures, avant, probablement, de remonter jusqu'aux îles Scilly pour attraper le vent, avant de redescendre le long de la Bretagne dans une zone pleine de courants, de bateaux de pêche et de cailloux. Un terrain qui s'annonce beaucoup moins venté et plus tactique.

Arrivée prévue jeudi entre 10 et 14 heures

Après 24 000 milles parcourus, les deux marins pourraient, si les écarts restaient en l'état, toucher l'arrivée à moins de deux heures de différence, jeudi, entre 10 h et 14h selon les dernières estimations.

A plus de 800 milles de la tête, à la latitude de Madère, Jérémie Beyou sur Maître Coq a quasiment assuré sa troisième place, avec près de 900 milles d'avance sur Jean-Pierre Dick sur qui Jean Le Cam et Yann Eliès, au coude à coude, revenaient à grande vitesse. Très isolé en revanche, le 7e, Louis Burton (à plus de 1000 milles du premier bateau) commence à sentir les prémices du Pot au Noir. A quelques 1600 milles en arrière, le Hongrois Nandor Fa fait le break sur Eric Bellion et Conrad Coleman, aux prises avec des vents forts.

Enfin dans le Pacifique, Sébastien Destremau pointe en 18e et dernière position, englué dans une molle, avec 2.700 milles à parcourir pour atteindre... le cap Horn !

Classement du Vendée Globe mardi à 18h00

1. Armel Le Cléac'h (FRA/Banque populaire VIII) à 459 milles de l'arrivée

2. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss) à 57,5 milles du premier

3. Jérémie Beyou (FRA/Maître Coq) à 816,1

4. Jean-Pierre Dick (FRA/StMichel-Virbac) à 1.714

5. Jean Le Cam (FRA/Finistère Mer Vent) à 1.833,7

6. Yann Eliès (FRA/Quéguiner-Leucémie Espoir) à 1.835,2

7. Louis Burton (FRA/Bureau Vallée) à 2.904,7

8. Nandor Fa (HUN/Spirit of Hungary) à 4.578,9

9. Eric Bellion (FRA/CommeUnSeulHomme) à 5.159,9

10. Conrad Colman (NZL/Foresight Natural Energy) à 5.221,8