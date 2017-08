Ott Tänak prend la tête, Thierry Neuville et Sébastien Ogier se jaugent

L'Estonien Ott Tänak (M-Sport/Ford) était en tête vendredi soir du rallye d'Allemagne, 10e manche du Championnat du monde des rallyes WRC, où Thierry Neuville a pris un léger avantage sur Sébastien Ogier, son rival pour le titre mondial.

Le pilote de 29 ans, qui a remporté cette année en Sardaigne son premier rallye WRC, a réalisé le meilleur temps de trois des sept spéciales tracées dans le vignoble mosellan, tout au long d'un mano a mano pour la place de leader avec le Norvégien Andreas Mikkelsen (Volkswagen Polo), deuxième à 5.7 sec.

Neuville (Hyundai) occupe la troisième place à 28.2 sec, avec seulement 2.4 sec d'avance sur Ogier (M-Sport/Ford). Victime d'une sortie de route dans la matinée, le Belge co-leader du championnat du monde, à égalité de points avec Ogier, avait pris une vingtaine de secondes de retard sur le Français, mais le quadruple champion du monde a commis une faute dans la 8e et dernière spéciale du jour, et a vu son avantage fondre d'un coup.

Accident pour Neuville, tête à queue pour Ogier

"Nous avons fait un tête à queue et perdu 20 secondes", a expliqué Ogier, "c'est dommage mais c'est le jeu. Je savais que j'aurais du mal aujourd'hui, je n'avais pas trouvé les bons réglages pour la voiture". "Les conditions ne sont pas faciles mais il faut qu'on pousse", avait-il dit en fin de matinée, "je fais de mon mieux avec ce que j'ai".

Neuville a également été à la peine. "Je suis sorti de la route au bout d'un kilomètre (dans l'ES3), a-t-il expliqué, la route était sèche et soudainement j'ai freiné sur une zone humide. Je suis allé dans les vignes et j'ai perdu l'aileron avant. Je n'avais plus d'adhérence du tout, ça a rendu les choses très difficiles".

L'Espagnol Dani Sordo, l'équipier de Neuville chez Hyundai, avait pris le meilleur départ et s'était installé en tête dès la première spéciale du jour, mais il a spectaculairement quitté la route dans l'ES4, dévalant une colline sur une quarantaine de mètres, sans toutefois se retourner. Ni lui ni son copilote n'ont été blessés.

Vendredi, les équipages seront confrontés à un terrain totalement différent, sur les pistes bétonnées du camp militaire de Baumholder.