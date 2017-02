Jari-Matti Latvala (Toyota) : "Tommi m’a dit : ’Tu y vas et tu fais ton boulot'"

Une victoire dans le deuxième rallye de Toyota après son retour, quel effet ça vous fait ?

Jari-Matti Latvala : Je ressens un peu la même chose que lors de ma première victoire en 2008 sur ce rallye. C'était quelque chose, cette année-là, d'être devant, de créer la surprise. Aujourd'hui, ç'a aussi été une surprise, parce qu'après mes performances d'hier, j'étais à peu près sûr que c'en était fini pour moi avec la victoire, que je n'aurais pas ma chance.

Ce matin vous gagnez deux spéciales, et pourtant vous finissez à fond sur la power stage. Ce n'était pas risqué ?

JML : On avait de très bonnes sensations sur les étapes ce matin. Je parlais avant la power stage avec Tommi (Mäkinen, le directeur d'équipe), et je disais : OK, n'allons pas trop vite là-dessus, on est bien devant. Il a dit : "Non non non, tu continues avec les mêmes sensations que tu as, tu y vas et tu fais ton boulot". Et je le sentais bien.

Est-ce que de changer d'équipe vous a servi ?

JML : Quand on m'a lancé le défi de rejoindre une des autres équipes après la Volkswagen Polo, ç'a d'abord été un gros coup de motivation, et ç'a été sympa de travailler sur quelque chose en repartant complètement de zéro. Et mon sentiment c'est que les performances n'arrêtent pas de s'améliorer, donc très bon feeling avec l'équipe. Ça me ramène à des hauteurs auxquelles j'étais il y a quelques années. Je sais que maintenant ça va devenir plus difficile. Quand on va sur les rallyes en altitude, ça devient de plus en plus difficile par rapport à ce que c'était sur cette épreuve. Mais j'aime ça et j'ai une grosse motivation.