Cette fois c'est fait ! Ce qui devait arriver tôt ou tard a eu lieu ce samedi 8 février 2020. Presque six ans jour pour jour après avoir passé 6,16 m à Donetsk, Renaud Lavillenie abandonne son record du monde au profit d'un gamin de 20 ans. Armand Duplantis est désormais le sauteur le plus haut perché du monde avec une barre à 6,17 m effacée à son deuxième essai lors du meeting en salle de Torun (Pologne). Il s'en était déjà approché il y a quatre jours à Düsseldorf, cette fois Duplantis marque bel et bien l'histoire.

Il est la nouvelle star de la perche mondiale. A seulement 20, Armand Duplantis, né aux États-Unis, a tout pour occuper le haut de l'affiche. Un caractère bien trempé, un goût pour le show et un talent exceptionnel. C'est en 2018 qu'il a commencé à faire parler de lui en décrochant le titre de Champion d'Europe au bout d'un concours exceptionnel qui l'a vu passer 6,05 m pour battre les 6 mètres de Timur Morgunov et les 5,95 m d'un Renaud Lavillenie qui passait le flambeau. Deuxième des Mondiaux à Doha l'année dernière, battu par un Sam Kendricks brillant (5,97 m), Duplantis a démarré la saison 2020, celle des JO de Tokyo, dans une forme exceptionnelle. Une forme qui lui de réaliser un concours fabuleux ce samedi soir à Torun.

En effet, il n' fallu qu'un essai au Suédois pour effacer successivement, 5,52 m, 5,72 m, 5,92 m et 6,01 m, preuve de la confiance qu'il habite en ce moment. L'absence de concurrence - il était seul dans le concours après 5,72 m - ne l' pas empêché d'aller toujours plus haut. Après un essai d'ajustement à 6,17 m, il a battu un record du monde vieux de six ans sur le second. Pour inscrire son nom dans l'histoire.