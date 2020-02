Coleman est de retour ! L'Américain a survolé le premier tour, devant Marvin Bracy et Brandon Carnes, deuxièmes ex-aequo à 6 sec 53. "Ca me sert à me préparer pour la saison en extérieur et pour l'équipe olympique", a réagi le sprinteur de 23 ans, qui détient depuis 2018 le record du monde sur 60 m, à 6 sec 38.

Coleman, également champion du monde du 100 m, est le favori sur cette distance pour les Jeux olympiques de Tokyo. Il devrait participer aux sélections olympiques américaines en juin sur 100 m et 200 m.

Les principaux résultats :

60m hommes (1er tour) :

1. Christian Coleman 6.48

2. Marvin Bracy 6.53

. Brandon Carnes 6.53

3.000 m hommes :

1. Paul Chelimo 8:00.14

2. Anthony Rotich 8:01.91

3. Hillary Bor 8:01.92

3.000 m femmes :

1. Shelby Houlihan 8:52.03

2. Karissa Schweizer 8:53.70

3. Colleen Quigley 8:55.55

Saut en hauteur hommes :

1. Erik Kynard 2.26m

2. Shelby McEwan 2.26

3. Keeon Laine 2.23

Triple saut femmes :

1. Tori Franklin 14.64m

2. Keturah Orji 14.60

3. Imani Oliver 13.80