Deux semaines après les Mondiaux d'Eugene, les stars de l'athlétisme Armand Duplantis et Shelly-Ann Fraser-Pryce étrennent samedi leur couronne mondiale lors de la réunion de Chorzow (Pologne), premier rendez-vous post-mondiaux de la Ligue de diamant. Le Suédois et la Jamaïcaine seront les principales têtes d'affiche du plateau polonais composé de nombreux champions du monde, dont Shericka Jackson (200 m) et Alison dos Santos (400 m haies).

Ad

Auréolé d'un premier titre de champion du monde en plein air, avec un record du monde à la clé (6,21 m), le perchiste suédois tentera de s'envoler au-delà de sa marque. Invaincu dans la compétition cette année, "Mondo" arrive en terre polonaise délesté de pression, après avoir conquis à Eugene le dernier titre qui manquait à son palmarès à seulement 22 ans, en battant pour la cinquième fois le record du monde.

Athlétisme "Un sentiment incroyable" : Greg Rutherford revient sur le "Super Saturday" des Britanniques en 2012 IL Y A 14 HEURES

Vainqueur cette année à Doha, Eugene, Oslo et Rome, le Scandinave sera en exhibition, la perche ne comptant pas pour le classement final. Une belle occasion d'entretenir sa condition physique à une semaine des Championnats d'Europe de Munich (15-21 août), où il vise un troisième titre continental.

Sur la ligne droite Shelly-Ann Fraser-Pryce, championne du monde du 100 m en juillet pour la cinquième fois, paraît intouchable. Sans médaillées mondiales sur 100 m, seule l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou semble en mesure de contester sa suprématie. Le demi-tour de piste sera un autre temps fort du rendez-vous polonais. La Jamaïcaine Shericka Jackson, championne du monde du 200 m avec le deuxième chrono de l'histoire (21''45), caressera le rêve de se rapprocher du mythique record du monde de l'Américaine Florence Griffith-Joyner (21"34). A 28 ans, la Jamaïcaine convoite le titre honorifique de nouvelle reine du sprint mondial après avoir remporté son premier titre mondial en individuel aux Etats-Unis, et a terminé en argent sur le 100 m et le relais 4x100 m.

Belle concurrence sur le 100 m

Chez les hommes, le 100 m constituera l'une des épreuves les plus attendues, avec la présence du champion du monde américain, Fred Kerley, accompagné de ses compatriotes Trayvon Bromell et Marvin Bracy, médaillés à Eugene. Le Brésilien Alison dos Santos, doré aux Etats-Unis avec le troisième temps de l'histoire (46''29), vise une cinquième victoire sur le 400 m haies cette saison en Ligue de diamant.

Le meeting de Chorzow est le premier rassemblement polonais de l'histoire de la Ligue de diamant. Il précède Monaco le 10 août, Lausanne le 26 août, avant Bruxelles le 2 septembre et Zurich le 7 septembre.

Jeux Olympiques Le 5 août 1992, Pérec décrochait l'or en finale du 400m à Barcelone HIER À 21:39