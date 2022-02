C'est une rentrée réussie pour le champion olympique du 100 m. Marcell Jacobs a remporté le 60 m du meeting de Berlin vendredi en 6''51, pour sa toute première compétition depuis sa médaille d'or à Tokyo en août dernier. L'Italien, champion d'Europe en salle de la distance, avait prévenu : il ne venait pas à Berlin pour faire un temps, mais "juste pour gagner".

Duplantis franchit encore la barre des 6 m

Il a réussi son grand retour en devançant en finale Arthur Cissé (6''60) et Jimmy Vicaut (6''61). Au cours du même meeting ISTAF en salle, le prodige suédois de la perche, Armand Duplantis, a amélioré sa meilleure performance cette saison en dépassant de nouveau les six mètres. Avec un saut à 6,03 m, il a franchi un centimètre de plus que la semaine dernière à Karlsruhe pour sa rentrée.

Il a en revanche de nouveau échoué sur une barre à 6,19 m dans une tentative de battre son propre record du monde qui est actuellement de 6,18 m. Sa troisième tentative a failli être la bonne, la barre ayant vacillé avant de se décider à tomber.

