Athlétisme

Armand Duplantis ne finira pas l'année invaincu. Le phénomène du saut à la perche a connu sa première défaite en 2022, la première aussi depuis un an, au meeting de Ligue de diamant de Bruxelles vendredi, en échouant à trois reprises à 5,91 m. Le Suédois connaissait jusque-là une année parfaite, avec 17 victoires en autant de concours, dont 14 au-dessus des six mètres, trois records du monde, plus de l'or mondial et européen.

La belle mécanique suédoise s'est subitement enrayée vendredi soir et "Mondo" a plafonné à 5,81 m, quand le Philippin Ernest John Obiena a lui franchi 5,91 m à son troisième et dernier essai. De quoi reléguer le perchiste scandinave à une inhabituelle deuxième place. Il s'agit de sa première défaite depuis un peu plus d'un an, après vingt concours remportés d'affilée. La dernière en date remontait au 26 août 2021 à Lausanne (Suisse).

J'avais la tête ailleurs

"C'est sûr que je n'ai pas sauté comme j'aurais aimé. Je suis sûr que j'aurais pu sauter plus haut. Je suis humain et je fais des erreurs, j'en ai fait aujourd'hui, c'est certain", a concédé le champion olympique et du monde. "Je n'ai pas trouvé le bon rythme sur la piste d'élan. J'avais la tête ailleurs. Ça arrive parfois. Ce n'est pas facile. Vous devez être dans un angle précis et avoir de la vitesse pour décoller et je n'ai pas réussi aujourd'hui", a-t-il ajouté, avant de se projeter vers son prochain meeting, dans une semaine.

"A Zurich, je vais essayer de revenir un peu plus fort. Je veux terminer l'année sur une bonne note", a-t-il conclu. Jusque-là indomptable sur 100 m, Shelly-Ann Fraser-Pryce a elle aussi été battue pour la première fois de la saison sur la distance reine. La Jamaïcaine a été devancée par sa compatriote jamaïcaine Shericka Jackson, pour un centième.

Fraser-Pryce (35 ans), qui n'avait pas pris le départ en raison d'une alerte musculaire aux ischio-jambiers il y a une semaine à Lausanne (Suisse), a couru son 100 m le moins rapide de la saison (hors séries), en 10''74 (vent : +0,6 m/s). Si bien que Jackson, récente vice-championne du monde de la ligne droite, l'a devancée de justesse, en 10''73. L'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou s'est classée troisième en 10''78. La fantasque Américaine Sha'Carri Richardson a elle pris la cinquième place en 10''93.

Happio confirme, Pontvianne a "du mal à récupérer"

Le meeting bruxellois a également permis à Wilfried Happio de se mettre en avant. Le récent médaillé d'argent européen s'est classé troisième (48''61) du 400 m haies remporté par le champion du monde en titre, le Brésilien Alison dos Santos, au meeting de Ligue de diamant de Bruxelles vendredi.

"Même si je suis cramé, je me fais un devoir de faire ces meetings du mois de septembre. Les Américains le font bien, pourquoi pas nous ? Même si j'aimerais être en vacances, j'estime que j'ai un statut à défendre", a expliqué Happio. "Ici, je suis parti sur un drôle de rythme et j'ai fini comme j'ai pu", a résumé l'athlète de 23 ans, qui avait couru dans les mêmes temps (48"66 précisément) à Lausanne vendredi dernier, une semaine après sa médaille d'argent européenne - son premier podium international - glanée à Munich. L'Américain Khallifah Rosser a pris la deuxième place en 47''88.

L'autre Français récent médaillé européen en individuel engagé, le triple sauteur Jean-Marc Pontvianne, en bronze en août à Munich, ne s'est classé que sixième du concours bruxellois avec un meilleur saut mesuré à 16,51 m. A distance de sa meilleure marque de la saison, proche des 17 mètres (16,96 m). "J'ai du mal à récupérer, a-t-il avoué. Il me reste un meeting, à Zagreb, pour aller chercher mon record (17,17 m). Je sens que je l'ai dans les jambes mais il faut que je me repose. J'ai été beaucoup sollicité après les championnats d'Europe."

Mahuchikh toujours plus haut, Krop toujours plus vite, Harrison toujours plus loin

À part ça, trois meilleures performances mondiales de l'année ont été établies ce vendredi soir. L'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh, vice-championne du monde à Eugene en juillet dernier, a au saut en hauteur en passant la barre de 2m05. La championne du monde en salle en titre a ensuite échoué à 2m10 dans sa tentative de battre le record du monde (2m09) détenu par la Bulgare Stefka Kostadinova, dans les tablettes depuis 1987.

Le Kenyan Jacob Krop, vice-champion du monde à Eugene, a également établi une "MPM" de l'année, sur 5000 mètres, en 12'45''71. Krop a amélioré son record personnel de plus d'une seconde pour devancer l'Américain Grant Fisher. Aux Mondiaux, le Kenyan avait été dominé par le Norvégien Jakob Ingebrigtsen. Enfin, l'Américaine Kara Winger a signé une nouvelle marque de référence en 2022 au javelot (68,11 m, record des Etats-Unis).

