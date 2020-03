Environ 38 000 passionnés de course à pied étaient inscrits cette année. Mais, pour empêcher une concentration de personnes et éviter une propagation du coronavirus, les organisateurs avaient décidé de n'autoriser que 200 participants - en comptant les athlètes handisport - à s'élancer pour les 42,195 km.

Au final, c'est Legese qui s'est imposé en 2h04'15'', pour la deuxième année de suite, devant le Belge Bashir Abdi (2h04'49'') et l'Ethiopien Sisay Lemma (2h04'51''). Legese avait terminé, en septembre, deuxième du marathon de Berlin, course au cours de laquelle il avait signé le troisième meilleur temps de l'histoire (2h02'48'').

Salpeter sacrée chez les femmes

Chez les femmes, la course a été remportée par l'Israélienne Lonah Chemtai Salpeter (2h17'45'') devant les Ethiopiennes Birhane Dibaba (2h18'35'') et Sutume Asefa Kebede (2h20'30''). Le marathon de Tokyo est à ce jour le plus grand événement sportif japonais qui ait été affecté par l'épidémie de coronavirus, à l'origine d'annulations et de reports en cascade partout dans le monde.

En ce qui concerne le Japon, l'épidémie suscite des inquiétudes très particulières quant à la tenue des Jeux olympiques, qui doivent débuter en juillet à Tokyo. Le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach a assuré vendredi que son institution était "totalement déterminée" à maintenir les JO malgré la propagation de l'épidémie à travers le monde.