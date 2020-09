Caster Semenya, dont le bras de fer avec la Fédération internationale d'athlétisme dure depuis plus de dix ans, a annoncé qu'elle envisageait "tous les recours internationaux et nationaux" après avoir appris la décision de la justice suisse. "Je suis très déçue par cet arrêt, mais je refuse de laisser World Athletics me droguer ou m'empêcher d'être qui je suis", a réagi l'athlète dans un communiqué, promettant de se battre "pour les droits humains des femmes athlètes, sur la piste et en dehors, jusqu'à ce que nous puissions courir aussi libres que nous sommes nées".