Après Glasgow et Berlin, Munich. Les Championnats d'Europe multisports de Munich en août 2022 regrouperont neuf sports dont l'athlétisme pour 176 épreuves, quatre ans après une première à Glasgow et Berlin, ont annoncé mardi les organisateurs. Munich accueillera du 11 au 21 août les Championnats d'Europe d'athlétisme, de beach-volley, de canoë-kayak en ligne, de cyclisme (route, piste, BMX, VTT), de gymnastique artistique, d'aviron, d'escalade, de tennis de table et de triathlon, pour un total de 176 épreuves qui réuniront environ 4.700 athlètes.

Sept sports étaient au programme en 2018 (six à Glasgow, l'athlétisme à Berlin), dont la natation, qui sera absente à Munich. La capitale bavaroise célèbrera pour l'occasion les 50 ans de l'organisation des Jeux olympiques de 1972.

