En cette période de confinement, il y a ceux qui se sont découvert une passion pour le footing et ceux qui restent vraiment chez eux. Et puis il y a un individu d’une troisième espèce : celui qui a la passion de la course, mais chez lui. Son nom ? Elisha Nochomovitz.

Une semaine après avoir fait parler de lui en courant un marathon… sur son balcon, ce restaurateur de 32 ans résidant dans la banlieue de Toulouse a remis le couvert. Au programme cette fois : 50 kilomètres !

"J'étais déchaîné"

Le trentenaire a donc enchaîné mardi quelque 3571 allers-retours sur son balcon de 7 mètres. Une performance réalisée en 6 heures, 29 minutes et 20 secondes, soit 18 minutes de moins que son marathon de la semaine passée. "Les sensations étaient incroyables", nous a-t-il confié. "J’avais envie de faire taire les haters aussi. Du coup, j'étais déchaîné."