Dmitri Chliakhtine, ancien président de la fédération russe d'athlétisme, a écopé de quatre ans dans le cadre de l'affaire Lysenko. Artur Karamyan (ex-membre du Conseil), Alexander Parkin (ex-directeur exécutif), Elena Orlova (ex-administratrice) et Elena Ikkonikova (ex-coordinatrice antidopage) ont également été suspendus pour avoir tenté de couvrir en 2018 et 2019 le sauteur en hauteur Danil Lysenko, soumis à une enquête antidopage, en fournissant de faux documents et de fausses explications. Ils peuvent tous encore faire appel.