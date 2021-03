Athlétisme

JuVaughn Harrison, ce sauteur en hauteur qui excelle à la longueur

JuVaughn Harrison ne fait rien comme les autres. Cet athlète américain de 21 ans a décidé de faire du saut en longueur en plus de sa discipline de prédilection, le saut en hauteur. Et ça marche : il a remporté les deux épreuves des championnats US NCAA 2021 avec deux perf' à la clé. Et le coloc d'Armand Duplantis dans son club de Louisiane en a encore sous les semelles. Retour sur ce phénomène.

00:01:47, il y a une heure