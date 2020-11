Ce mardi, la Ligue de diamant a dévoilé mardi son calendrier réduit de 15 à 14 manches pour 2021. Le meeting de Gateshead, qui n'avait pas pu avoir lieu cette année, disparaît, ne laissant qu'un seul rendez-vous au Royaume-Uni à Londres le 13 juillet, la dernière compétition d'envergure avant les Jeux olympiques de Tokyo reportés d'un an à l'été 2021 (23 juillet-8 août). Les treize premières compétitions, dont l'ouverture à Rabat (Maroc) le 23 mai, permettront aux athlètes de se qualifier pour la finale disputée sur deux jours à Zurich en Suisse les 8 et 9 septembre.

"Le calendrier est strictement provisoire à ce stade et reste sujet à des modifications selon la situation sanitaire mondiale en 2021", note la Ligue de diamant dans un communiqué. Le prestigieux circuit a en effet subi de plein fouet la pandémie de nouveau coronavirus en 2020 et n'a pu proposer que quatre "véritables" compétitions (Monaco, Rome, Stockholm, Doha) et trois exhibitions ou meetings réduits (Oslo, Bruxelles, Lausanne).