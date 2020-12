La fédération international d'athlétisme (IAAF) revoit ses plans. Alors qu'elle avait pris la décision d'écarter le triple saut, le disque, le 200 m, le 3 000 m steeple et le 5 000 m de sa programmation, l'instance international a décidé de faire machine arrière et de réintégrer ces disciplines au calendrier de la Ligue de diamant. Il y aura donc de nouveau un total de 32 épreuves (16 pour les femmes, 16 pour les hommes) disputées au cours de la saison de Ligue de diamant qui comptera 13 meetings. Avant une finale organisée sur deux jours à Zurich, les 8 et 9 septembre.