Athlétisme

Lokedi remporte le marathon de New York pour sa première participation : son arrivée en images

La Kényane Sharon Lokedi, pour sa toute première course sur la distance, a remporté le marathon de New York en 2 heures 23 minutes et 23 secondes, dimanche. Voici sa victoire en images. Âgée de 28 ans, elle a pris le meilleur à l'arrivée à Central Park sur l'Israélienne Lonah Chemtai Salpeter, qui a fini deuxième à sept secondes, l'Éthiopienne Gotytom Gebreslase se classant troisième.

00:02:03, il y a 16 minutes