Athlétisme

"Marie-José Pérec, c'est probablement la plus grande sportive française tous sports confondus"

Dans le podcast "Qui c’est le plus fort", Sophie Kamoun a choisi Marie-José Pérec comme plus grande sportive française de tous les temps. Par son palmarès, beaucoup sont d’accord pour désigner "la gazelle" comme plus grande championne française. Et vous, êtes-vous d’accord ? L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast dès lundi.

00:00:54, il y a 5 heures