Ils sont désormais quatre, quatre sprinteurs français à avoir couru le 100m en moins de 10 secondes. Après Ronald Pognon en 2005, Christophe Lemaitre en 2010 et Jimmy Vicaut en 2013, Meba-Mickaël Zeze a signé un retentissant 9"99 (+1,6m/s) à La Chaux-de-Fonds, dimanche. Pas de quoi battre le Sri Lankais Yupun Abeykoon (vainqueur en 9''96) et le Cubian Reynier Mena (deuxième en 9''99) mais suffisant pour écrire son nom dans les livres de l'athlétisme tricolore.

Zeze a même poursuivi sur sa lancée lors du meeting suisse disputé à 1000m d'altitude et favorable aux performances. Il a signé un chrono de 19"97 (+1,2m/s) sur le 200m, sa distance de prédilection, et est ainsi devenu le second Français à casser la barrière des 20 secondes après Christophe Lemaitre. Sacré champion de France du 200m fin juin à Caen en 20"41, Zeze a donc amélioré son record personnel de près d'une demi-seconde. Spécialiste du relais, il sera bien présent sur 4x100 avec les Bleus aux Mondiaux de Eugene (du 15 au 24 juillet) mais n'avait pas réussi à se qualifier en individuel.

