L'équipe de France perd un cadre pour les Mondiaux. Pierre-Ambroise Bosse a annoncé devoir renoncer à se rendre aux Championnats du monde à Eugene (du 15 au 24 juillet) en raison d'une sérieuse et récurrente blessure. Le coureur du 800m souffre d'une désinsertion partielle du tendon de l'ischio-jambier comme il l'a déclaré au quotidien L'Equipe, dimanche.

"La blessure au-dessus, c'est la désinsertion totale et ça voulait dire fin de carrière, a expliqué Pierre-Ambroise Bosse. Je ne veux pas risquer une fin de carrière sur ça". Le champion du monde 2017 du 800m s'est décidé samedi soir après avoir fini 8e de sa course au meeting de Nancy, le tout en marchant par crainte d'aggraver une blessure qu'il traîne depuis plusieurs années.

La saison 2023 dans le viseur

"Ça fait quelques jours que je cogite avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, a confié l'athlète de 30 ans à L'Equipe. Je n'étais pas dans le coup, j'ai eu trop peur de me blesser. On a pris la décision de ne pas faire Eugene, ça n'aurait eu aucun sens". Bosse qui espère encore pouvoir participer aux Championnats d'Europe de Munich à la mi-août va entamer dès lundi un programme de soins avec injection de plasma, laser et rééducation.

Prudent, le spécialiste du demi-fond vise surtout un retour en forme pour le mois d'octobre afin de se projeter sereinement sur la saison 2023. Benjamin Robert et Gabriel Tual, eux, tenteront de défendre au mieux les chances françaises sur 800m à Eugene.