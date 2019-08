Après un début de saison inquiétant, Lemaitre (29 ans) a rempli son objectif en courant en 20"40, soit exactement le temps demandé par la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) pour les Mondiaux de Doha, alors qu'il n'est pour l'instant sélectionné que sur le relais 4x100 m. Revenu début juillet à la compétition après une alerte aux ischio-jambiers gauches au printemps, le médaillé de bronze des JO 2016 n'avait pas fait mieux cette année que 20"46 à Sotteville-les-Rouen le 16 juillet.

La nouvelle star de l'athlétisme Noah Lyles (22 ans) a lui de nouveau impressionné en remportant la course en 19"65, le record du meeting, devant le champion du monde turc Ramil Guliyev (20.01). Lyles continue sa saison exceptionnelle : il est devenu le 4e coureur le plus rapide de l'histoire en 19 sec 50 le 5 juillet à Lausanne. La vice-championne d'Europe du 800 m Rénelle Lamote a, elle aussi, réalisé les minima en terminant 8e (2:00.40). Sur la course de la dernière chance pour la Française, Lamote a tout donné, jusqu'à être évacuée sur civière. Enfin, le Norvégien Karsten Warholm, détenteur du record d'Europe, a de nouveau impressionné en remportant en 47"26 le 400 m haies.

Lavillenie frôle le zéro

Le recordman du monde de saut à la perche Renaud Lavillenie a, lui, déçu en ne réussissant qu'un seul saut à 5,60 m, loin derrière l'Américain Sam Kendricks (6 m), lors d'une épreuve hors programme. Le Tricolore a même frôlé le zéro en passant 5,60 m à son 3e essai seulement, avant d'échouer à franchir 5,70 m. Revenu seulement mi-juin à la compétition à cause d'une tendinite, le champion olympique 2012 n'a pas fait mieux que 5,85 m cette saison (aux Championnats de France, le 28 juillet, à Saint-Etienne). Tout souri au contraire au champion du monde Sam Kendricks, qui a franchi la barre mythique des 6 m pour la deuxième fois de la saison après ses 6,06 m réalisés le 27 juillet à Des Moines.

Renaud Lavillenie Getty Images

Mayer impressionnant

Le recordman du monde du décathlon (9.126 points) Kevin Mayer a de son côté battu ses records personnels au poids (17,08 m) et au 110 m haies (13 sec 55), lors d'un triathlon réservé aux spécialistes des épreuves combinées. Le champion du monde a débuté la soirée en effaçant sa meilleure marque au poids dès son premier essai. Il a ensuite sauté 7,50 m à la longueur avant de dominer largement le 110 m haies. Il confirme ainsi qu'il sera le grand favori à sa propre succession aux prochains Mondiaux.

Kevin MayerGetty Images

Le champion du monde du 800 m, Pierre-Ambroise Bosse, a lui terminé 5e du 800 m en 1'45"07, loin du Canadien Brandon McBride. Bosse, qui a repris sa saison tardivement suite à une blessure à un pied, a tout de même amélioré son meilleur temps de l'année établi à Monaco le 12 juillet (1'45"43).

Toujours côté français, la vice-championne olympique du lancer du disque Mélina Robert-Michon a amélioré son meilleur jet de la saison mais n'a terminé que 6e du concours. Avec 62,62 m réussis au 5e essai, Robert-Michon l'athlète de 40 ans améliore sa performance de 62,41 m réalisée à Sotteville-les-Rouen le 16 juillet.