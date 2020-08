Le sprinteur Christophe Lemaitre s'est blessé mardi lors du 100 m du meeting de Turku (Finlande), reprise tardive de l'athlétisme international en raison de la pandémie de coronavirus.

La première compétition internationale de la saison d'athlétisme à Turku (Finlande) mardi n'a pas réussi aux athlètes français avec les blessures de Christophe Lemaitre et de Pascal Martinot-Lagarde. Le meeting finlandais du Tour continental (2e division mondiale) a proposé la première compétition internationale de la saison, une reprise tardive en raison de la pandémie de nouveau coronavirus et après une série d'exhibitions ou de meetings de plus petite envergure.

Christophe Lemaitre (30 ans), après avoir terminé 3e de sa série (10''38), a stoppé sa finale du 100 m à mi-course avant de sortir de la piste en boitant et en se tenant l'adducteur droit, la victoire revenant à l'Italien Marcell Jacobs (10''11). Le médaillé de bronze olympique sur 200 m, touché par de nombreuses blessures depuis le début de sa carrière, devait prendre part vendredi au 200 m du meeting de Ligue de diamant de Monaco, le premier de la saison disputé sous une forme classique.

Athlétisme Pas de rentrée européenne pour van Niekerk, testé positif au Covid-19 01/08/2020 À 09:24

Martinot-Lagarde forfait

Sous le soleil et devant 5.000 spectateurs, en partie masqués seulement, Pascal Martinot-Lagarde n'a même pas pu participer à sa série du 110 m haies après avoir ressenti une douleur au quadriceps gauche à l'échauffement, comme il l'a annoncé sur son compte Instagram. Il a laissé Wilhem Belocian être le seul Français à se mettre en évidence à Turku avec une finale probante, 2e en 13 ''38 derrière le Britannique Andrew Pozzi (13''17).

Les autres internationaux bleus ont déçu, notamment Laura Valette (éliminée en séries du 100 m haies), Solène Ndama (8e en 13''21 de la finale de la même épreuve) et Ludvy Vaillant (3e en 50''37 sur 400 m haies). L'Allemand Johannes Vetter a réalisé l'exploit du jour en ouverture de programme avec un lancer à 91,49 m au javelot, une performance pas vue depuis plus de deux ans en compétition et un jet à 92,06 m en juin 2018 de son compatriote Andreas Hofmann, 2e mardi (85,24 m).

Le Suédois Daniel Stahl a confirmé sa suprématie au disque (69,23 m) au lendemain d'une démonstration à Sollentuna (71,37 m en Suède avec la 14e meilleure marque de tous les temps). La Néerlandaise Nadine Visser a remporté un 100 m haies de haut niveau en 12''68.

Athlétisme Dazza suspendu quatre ans 31/07/2020 À 13:46