On prend les mêmes mais on inverse les places. Justin Gatlin et Christian Coleman ont trusté les deux premières marches du podium du 100m des Mondiaux en 2017 et en 2019. Ce samedi à Doha, le cadet des Américains, Coleman (23 ans), a pris sa revanche sur son compatriote et aîné, Gatlin (37 ans). Une revanche éclatante, magnifié par le chrono de 9"76 qui fait de lui le sixième homme le plus rapide de l’histoire sur la distance, un rang derrière… Gatlin (9"74 en 2015), of course.

Dans la foulée de son sacre, Coleman a salué la longévité de l’homme qu’il a dépossédé de la couronne planétaire, comme le relatent nos confrères de L’Equipe : "Justin Gatlin est un super mec et un énorme compétiteur. Il est là depuis toujours !" Avant d’ajouter une anecdote qui ne manquera pas de filer un coup de vieux à son rival, qui a entamé en 2010 une "deuxième carrière", après quatre ans de suspension pour dopage : "Je me souviens que je le regardais aux JO d’Athènes (où Gatlin avait décroché l’or sur 100m), j’avais seulement huit ans, et me retrouver tant de temps plus tard avec un titre à mon tour est une super sensation."

Christian Coleman, nouveau champion du monde du 100mGetty Images

Pour en arriver là, Coleman (1,75m), recordman du monde du 60m (6"34), a dû apprendre à canaliser son explosivité. "J’ai toujours pris de bons départs, mais parfois sans parvenir à enchaîner avec une bonne exécution, a-t-il détaillé, dans des propos relayés par l’IAAF. J’ai travaillé sur l’ensemble de ma mise en action (phase de poussée et redressement, ndlr) et j’ai été patient. Ce soir, cela a payé."

Le nouveau patron de la ligne droite a mis en avant un autre aspect central de son succès : sa capacité à résister à la pression. Parce que cela fait trois saisons qu’il n’est pas seulement un dragster qui s’essouffle dans les derniers hectomètres, mais bien le plus rapide sur 100m. Déjà meilleur performeur de la saison il y a deux ans, il avait pu compter sur le clivant duel Gatlin-Bolt pour ne pas attirer tous les regards. Cette année, il ne pouvait plus se cacher. "La dernière fois (à Londres, en 2017), c’était une surprise de remporter la médaille d’argent, a-t-il estimé. Cette fois-ci, la pression était forte, mais j’ai réussi à remporter la médaille d’or."

Christian Coleman, Justin Gatlin et Usain Bolt, sur le podium du 100m des Mondiaux 2017Getty Images

Gatlin, des compliments et un avertissement

Christian Coleman est maintenant sur le toit du monde. Il a assumé le statut de favori avec succès. Il va devoir s’accommoder de celui de souverain. C’est lui, la référence. Celui autour duquel peuvent se polariser les rivalités. L’adversaire le plus à même de le challenger dans les années à venir semble être son compatriote Noah Lyles, 22 ans. Il a claqué un prometteur 9"86 cette saison, mais a préféré se consacrer, pour ces Mondiaux à Doha, au 200m, dans lequel il excelle encore plus nettement (19"50, quatrième meilleur performeur de tous les temps).

Et Gatlin dans tout cela ? Le roi déchu s’est montré élogieux au sujet de son putschiste… mais à seulement 10 mois des Jeux olympiques de Tokyo 2020, il a aussi rappelé qu’il ne déposait pas les armes : "Christian (Coleman) a réalisé une saison spectaculaire et je savais qu'il serait difficile à battre. Il a fait une grande course mais j'ai un message pour l'an prochain : j'arrive (sous-entendu, 'il faudra compter sur moi', ndlr). Il ferait mieux d'être prêt."